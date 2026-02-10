富裕層と聞くと、さぞ贅沢な暮らしをしているのだろうと思う人もいるかもしれません。ですが、多くの富裕層は意外なほど質素で、収支管理に厳しい人が多いといいます。本記事では、茺島成士郎氏の著書『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』（すばる舎）から一部を抜粋・編集。富裕層の暮らしぶりと「お金を生む仕組み」を見ていきましょう。富裕層の節約志向がお金を生む富裕層の暮らしぶりと言う