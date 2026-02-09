¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Travis Japan¤¬¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤ÎMV¤ò2·î16Æü18»þ¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Ï¡¢4·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Î¥êー¥É¶Ê¤Ç¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡£ ¥¯ー¥ë¤Ê¼Á´¶¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Óー¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡È