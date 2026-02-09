Travis Japan¡¢¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡ª¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé½Ð±é¥É¥é¥Þ¤ÎÁÞÆþ²Î
Travis Japan¤¬¿·¶Ê¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤ÎMV¤ò2·î16Æü18»þ¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Ï¡¢4·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë2nd CD¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×¤Î¥êー¥É¶Ê¤Ç¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡£
¥¯ー¥ë¤Ê¼Á´¶¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Óー¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÈÇò¤È¹õ¡É¡ÈÎ¢¤ÈÉ½¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤ä¡¢´Ø·¸À¤ÎÉ½¤Ë¸«¤¨¤ë´é¤ÈÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤µ¤Î¤Ê¤«¤ËÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Ä°¤¯¤Û¤É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯°ì¶Ê¤À¡£
CD¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ2·î16Æü0»þ¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Travis Japan¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×
2026.04.15 ON SALE
SINGLE¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù
Ëè½µÅÚÍË 23:00～
½Ð±é¡§Æ£°æÎ®À±¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé Â¾
¸¶ºî¡§²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÓËÜ¡§¼ã¿ùÛÙÆî¡¡Æ£Ê¿µ×»Ò
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¡¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
