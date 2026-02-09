飼い主さんの腕を離さない甘えん坊な猫ちゃん。しかし、少しでも動こうとすると…？可愛すぎるその「抵抗」に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は27万回を超え「可愛いよ！泣きそう」「なんて、尊いの」「かわいい鳴き声！愛らしい表情」といったコメントが集まっています。 【動画：飼い主さんの腕に抱きつく『甘えん坊な猫』→少しでも動こうとすると…可愛すぎる反応】 片時も離れたくない！ Instagramアカウント