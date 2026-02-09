飼い主さんの腕を離さない甘えん坊な猫ちゃん。しかし、少しでも動こうとすると…？可愛すぎるその「抵抗」に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は27万回を超え「可愛いよ！泣きそう」「なんて、尊いの」「かわいい鳴き声！愛らしい表情」といったコメントが集まっています。

【動画：飼い主さんの腕に抱きつく『甘えん坊な猫』→少しでも動こうとすると…可愛すぎる反応】

片時も離れたくない！

Instagramアカウント「てんてん tenten」に投稿されたのは、飼い主さんに寄り添う甘えん坊な猫ちゃんの姿です。飼い主さんのひざの上にいるのは猫の「てんてん」ちゃん。飼い主さんの腕に前足で抱きつくように寄り添っています。この仕草だけでもかわいいのですが、てんてんちゃんの甘えん坊ぶりはこれだけではないそうです。

飼い主さんの腕が少しでも動こうものなら「にゃーーーー」と鳴いて「動かないで！」とアピールするのだそう。落ち着くと今度は「にゃあ」と甘えた鳴き声で飼い主さんを見つめるてんてんちゃん。さらに、毛布をかけてもらうと「にゃ」と短いお返事をしていたそうです。「ありがとう」と言っていたのかもしれませんね。

深すぎる愛ゆえのガブッ！？

ときには「にゃーー」という声だけでは気持ちが収まらないことも。ひざから降りてもらおうとする飼い主さんに対し、どうしても離れたくないてんてんちゃんは、腕をガブっと強めに噛んで抵抗することもあるのだそう。てんてんちゃんの深すぎる愛が、痛いほど伝わってきますね。

ギャップがたまらない

そんな甘えん坊全開のてんてんちゃんですが、実は普段は飼い主さんと一緒に山をお散歩するアクティブ派。山道を走ったり、木登りをしたり、目を輝かせて楽しんでいるといいます。山にいるときの凛々しい姿と、おうちで見せる甘えん坊な姿のギャップがたまらないてんてんちゃんでした。

投稿には「甘えん坊さんでかわいいねぇ！いっぱい甘えさせてもらうんだよ～」「いつも勇敢に野山駆け回ってるのにこんな一面もあるんだ」「腕をしっかり掴んで離さないって言ってる！かわいい～」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「てんてん tenten」では、てんてんちゃんのおうちでの甘えん坊な様子や、山の中のお散歩の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「てんてん tenten」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。