８日投開票された衆院選の京都３区で、中道改革連合から出馬していた泉健太氏（５１）が９日自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、沈痛な思いをポストした。泉氏は日付が変わった９日午前１２時すぎに、自身１０回目の当選が確実となった。自身の当選を報告する前に「本当に辛い。辛いよ…」と胸中を吐露した。当確後には選挙事務所で花束を受け取り、感謝をスピーチする一連の様子をライブ配信したが、その後に「寝られない。