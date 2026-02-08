大谷の発言に韓国メディア注目ドジャース・大谷翔平投手の発言に、韓国メディアも注目している。米テレビ番組「Access Hollywood」のインタビューでは、ドジャースで歴史的な活躍をしていることについて、フォア・ザ・チームの精神を強調。韓国紙は「相変わらず謙虚な姿を見せてくれた」と称賛した。大谷は「Access Hollywood」のインタビューで「（ユニホームの）前に書いてあるチームの名前というのは背中に書いてある名前よ