8日午前、東京・中央区にある築地大橋で3件の事故が相次ぎ、あわせて7台が事故に巻き込まれ、6人がケガをしました。警視庁によりますと8日午前4時半ごろ、中央区にある築地大橋で、タクシーと乗用車の事故がありました。警察官が駆けつけて事故処理を行っていたところ「ランボルギーニ」がパトカーに突っ込み、走行していたタクシーを含む3台がからむ事故が起きました。さらに、事故で橋が通れなくなっていたところに、乗用車が止