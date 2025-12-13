「いつも、考えすぎて損してばかり!!」日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。新刊