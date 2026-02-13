東京で積雪が観測された8日午前5時過ぎ、東京・築地大橋で事故処理中のパトカーにランボルギーニが突っ込み、運転手の男が逃走していた事故で、翌9日、警視庁は中国籍の41歳の男を逮捕した。 この事故で、パトカーの車内にいた男性警察官2人と、ランボルギーニに同乗していた外国籍の20代女性が重傷を負った。事故を起こした運転手の男は同乗者の女性を残したまま現場から逃走し、警視庁は重傷ひき逃げ事