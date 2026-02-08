Uber Japanは、名古屋・富士五湖・神戸エリアでハイヤー配車「Uber プレミアム」の提供を開始した。愛知県名古屋市・長久手市、山梨県富士吉田市・忍野村・富士河口湖町・鳴沢村・山中湖村、兵庫県神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・明石市・猪名川町で利用ができる。名古屋エリアではビジネス需要に加え、国際的なイベントの開催などによる需要に対応する。富士五湖エリアでは手荷物を伴う中長距離移動、