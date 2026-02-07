和歌山労働局は、ミドルシニア世代を対象とした「合同企業説明会」を、2026年2月28日(土)にフォルテワジマ4階(和歌山市)にて開催します。中高年世代の採用・活用に積極的な県内企業30社が出展し、これまでの職務経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供します。 和歌山労働局「合同企業説明会」 開催日時：2026年2月28日(土)13:30〜16:00(受付開始 13:00〜)会場：フォルテワジマ 4階 大ホール(和歌山県和歌