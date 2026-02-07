中国でこのほど、航空便を予約したら乗客は自分だけだったとする女性の体験談が注目された。中国メディアの極目新聞によると、女性は1日夜の九寨溝発成都行き四川航空3U6676便の航空券を200元（約4400円）で購入した。空港到着前に航空会社のカウンタースタッフから電話があり、この便はこの日の成都行きの最終便で、乗客はこの女性だけなので空港に到着次第すぐに出発できると告げられた。急いで空港に到着して搭乗したところ、旅