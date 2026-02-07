現地時間2月14日（土）にサウジアラビア王国のキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）（発走時刻・日本時間2月15日（日）2時40分）のテレビ・ラジオ中継およびインターネット配信について発表された。世界最高賞金レース、サウジカップの馬券発売…フォーエバーヤングら参戦フォーエバーヤングら日本勢が参戦●テレビ（インターネット配信含む）・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb「2026サウ