2023年に東京都足立区の寺院「源証寺」の住職（当時70）を殺害したなどとして罪に問われていた、墓石販売会社「鵠祥堂」役員・青木淳子被告（66）。今年1月から開かれた初公判では無罪を主張していた同被告だが、東京地裁は1月30日、懲役25年を言い渡した。【写真を見る】〈お尻にキス〉共謀の男性との“不倫情事”をあえて読み上げた青木淳子被告（66）の顔写真同事件をめぐっては「鵠祥堂」代表の齋藤竜太受刑者（52）が2024