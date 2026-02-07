6日、イタリアでミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開幕しました。ミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで開催された開会式では、前広島市長の秋葉忠利さんが日本から唯一、オリンピック旗の旗手を務めました。 秋葉さんは他の7人のメンバーとともにオリンピック旗を右手に持ち、左手でスタンドに手を振りながら笑顔でゆっくりと歩きました。秋葉さんは1999年から2011年まで市長を務め、被爆地・広島か