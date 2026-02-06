KDDIは子会社などによる不適切な取引の影響で、330億円が外部に流出した可能性があると発表しました。KDDIは、子会社でインターネット接続事業を手がける「ビッグローブ」と、その子会社の広告代理事業で架空取引があった問題で、2026年3月期までに売上高であわせて2460億円、営業利益で500億円が過大に計上されていたと明らかにしました。また、架空取引により330億円が外部に流出した可能性があると説明しました。これにより、6