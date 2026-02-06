日本郵便は、社内調査の結果、「フリーランス法」に違反する恐れがある取引が判明したことを受け、再発防止のための取り組みを進めていることを明らかにしました。日本郵便は、業務の委託先に対して法的に「フリーランス」に該当しない場合も含め、原則として事前に取引条件を明示した発注書などを交付するよう運用を改めました。社内規程にも今月中に盛り込むとしています。これは、去年9月下旬から10月中旬にかけて行った社内調