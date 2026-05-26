今年は自重します！日本ハムは26日から、甲子園で阪神との3連戦。新庄監督にとって古巣であり、甲子園は思い出の球場。就任1年目からド派手なパフォーマンスで虎ファンを喜ばせてきたが、今年に限っては「ないない」と、恒例のパフォーマンスを封印すると宣言した。就任1年目だった22年は試合前練習でインスタライブを実施。着用していたリストバンドを観客席へ投げ入れるパフォーマンスも行った。24年には敵将・岡田監督との