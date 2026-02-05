「原付のヘルメット着用義務化」を前に開発されたヤマハ・ボクスン今では当たり前のスクーターのメットイン機能ですが、誕生したのは1985年のことです。当時は原付スクーター全盛期でヤマハホンダ、スズキとも数多くのモデルを発売し、切磋琢磨し合っていました。そんな中、1985年に初のメットイン機能を搭載して話題になったのがヤマハのボクスンというスクーターでした。 【売れなかった〜…】これが日本初の「メットイン」