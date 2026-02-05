札幌市厚別区でホテルの解体工事をしていた作業員4人が、一酸化炭素中毒の疑いで病院に運ばれました。警察と消防によりますと、午前11時半ごろ、札幌市厚別区にあるホテルの解体工事の現場で、20代から70代の男性作業員4人が意識がもうろうとした状態となり、一酸化炭素中毒の疑いで病院に運ばれました。現在は、4人とも回復に向かっているということです。当時、作業員らはホテルの3階部分にある駐車場でアスベストの除去作業をし