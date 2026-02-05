Bジェイズが発表したgiveawayブルージェイズは4日（日本時間5日）、2026年シーズンの試合でファンに配布するグッズと日程を発表。“1番手”として4月に配布されるシャツのタイトルに、「なんてこった」「これは今までで一番奇妙なプレゼントです」ファンが爆笑している。4月11日に先着1万5000人に配布されると発表されたのは、「アディソン・バージャーのソファTシャツ」だ。バージャーは昨年10月24日（同25日）のワールドシリ