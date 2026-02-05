計15試合の映像制作1月29日、日本テレビは3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）について、Netflixが独占ライブ配信する映像の中継制作を受託し、地上波で関連特番を放送すると発表した。1次ラウンドの10試合と準々決勝以降の5試合、合計15試合の映像制作を担当する。また、「プロモーションパートナー」としてNetflixと連携し、開幕特番など9枠の特別番組も地上波で放送する予定だという。【ラリー遠田／お笑い