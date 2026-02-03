７人組グループ・なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で「なにわ男子１ｓｔＤＯＭＥＬＩＶＥ’ＶｏｙＡＧＥ’」の最終公演を開催した。デビュー５周年イヤーに突入し、グループ初の単独ドーム公演を実施。東京ドーム２公演、京セラドームでは史上初となる６日間連続６公演を達成して完走。積み上げてきた人気を証明する全８公演で約３８万人を動員した。ゴールドの王冠と王子風衣装でド派手に登場した。長尾謙杜（２３