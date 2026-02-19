【女子旅プレス＝2026/02/19】50周年を迎えた京都市右京区の「太秦映画村」では、施設全体のフルリニューアルを進めており、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎える。その第1期の計画全貌が公開された。【写真】「ブルーボトルコーヒー 京都木屋町カフェ」京漬物サンドイッチやコーヒー提供◆50周年の「太秦映画村」はどう変わる？リニューアルでは、「江戸時代の京へ、迷い込む」を新たなコンセプトに掲げ、20代