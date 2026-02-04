料理家の和田明日香（38歳）が、2月3日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。義兄にあたる和田唱と上野樹里の夫妻について、自宅を訪れると2人が料理を振る舞ってくれると明かし、「2人とも料理作るのめっちゃ上手だし、好きだから」と語った。自身の冠番組「和田明日香とゆる宅飲み」（BSテレ東）の宣伝を兼ねてゲスト登場した和田。料理を作りながら自然なトークを繰