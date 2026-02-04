和田明日香、和田唱・上野樹里夫妻は「料理作るのめっちゃ上手」
料理家の和田明日香（38歳）が、2月3日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。義兄にあたる和田唱と上野樹里の夫妻について、自宅を訪れると2人が料理を振る舞ってくれると明かし、「2人とも料理作るのめっちゃ上手だし、好きだから」と語った。
自身の冠番組「和田明日香とゆる宅飲み」（BSテレ東）の宣伝を兼ねてゲスト登場した和田。料理を作りながら自然なトークを繰り広げる技術を、伊集院光と佐久間宣行氏の二人は常々称賛しており、佐久間氏からは「言い方悪いんですけれど、“猛獣”と一緒にいる間に、道場でできるようになったんですか？」と、義母・平野レミとのやり取りで磨かれたのかと質問が飛ぶ。和田は「猛獣と知り合った頃はもう、このままだった」と笑い、「誰と話していてもフラットでいられたけれど、それが猛獣によって強化された。逆に『ありのままでいないと負けるな』みたいなのは猛獣のおかげ」と答えた。
また、和田唱・上野樹里夫妻も含めた親族の集まりについて、佐久間氏が「家族が集まったら誰が何を作るんですか？」と尋ねると、和田は「集まった家によります。うち来たら全部私が作るし、お義母さんの家に行ったらお義母さんだし、唱ちゃん樹里ちゃんの家に行ったら2人だし」と回答。佐久間氏が「レミさんと和田さんに食事作るんですか？それは緊張するだろうな」と驚くと、和田は「全然全然。2人とも料理作るのめっちゃ上手だし、好きだから」と語り、一家の仲睦まじい様子を明かした。
