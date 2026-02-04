【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は3日、米主導の国際月探査「アルテミス計画」で初となる有人月周回飛行を目指す宇宙船オリオンの打ち上げ延期を巡って記者会見し、延期判断につながった燃料漏れについて「不意打ちだった」と述べた。NASAは2日、オリオンを打ち上げる巨大ロケット「スペース・ローンチ・システム」に燃料を注入する予行演習を実施。想定を超える量の燃料漏れなど複数の問題が確認され、2月8日以降とし