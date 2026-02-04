パリッと焼けた皮から、ジュワッとあふれる肉汁がたまらない餃子。お店で食べるような本格的な味わいを、おうちで手軽に楽しめたら嬉しいですよね。餃子は冷凍保存もできて、お弁当のおかずやおつまみにも大活躍する万能メニュー。今回は、E・レシピで特に人気の高い餃子レシピランキングTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】失敗知らず！カリッとジューシーな基本の餃子堂々の第1位は、「基本の餃子 カリッとジューシー失敗