【ダーウィン事変】2月10日の放送より「レッド・ピル銃撃事件編」が始まる！
本日第5話「権利のための闘争？」が放送されたTVアニメ『ダーウィン事変』。2月10日（火）の放送より「レッド・ピル銃撃事件編」が始まることが明らかとなり、放送に先駆け6話以降の映像を使用したPVと場面カットが公開された。
＞＞＞PV場面カットをすべてチェック！（写真9点）
原作は最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っている『ダーウィン事変』。
本作では、人間とチンパンジーの間に生まれた、高い知能と人間以上の身体能力を持つ「ヒューマンジー」チャーリーを主人公に、ヒトの抱える問題が描き出されていく。
第5話の終盤、高校の中庭で「動物の権利（アニマルライツ）」を求めるプラカードを掲げていた青年・ゲイル。ALA が掲げる理念に強く共感していたゲイルが、ついに凶行に走る。
シュルーズ高校で惨事が繰り広げられる中、チャーリーとルーシーは、ゲイルにどう立ち向かうのか？ そして、 ”レッド・ピル” 銃撃事件とALAの関係とはー？
新たな局面へと向かいはじめたTVアニメ『ダーウィン事変』。物語、音楽、映像が織りなす表現に、ぜひ引き続きご注目を。
ちなみに、テレ東系列での第6話の放送は、特別編成に伴い24：10〜となるのでご注意を。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
