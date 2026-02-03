レイノルズは昨季3Aで防御率2.86今年のプロ野球では高身長の新助っ人が数多く来日した。中でも春季キャンプ早々に話題となっているのが、DeNAのショーン・レイノルズ投手。身長203センチの“巨人”は「後ろに立っている人までが遠く見える」「でかすぎる」と指摘されている。27歳のレイノルズは2024年にパドレスでメジャーデビュー。昨季は19試合に登板して防御率5.33だった。3Aでは27試合で2勝1敗6セーブ、防御率2.86と好投。