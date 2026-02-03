レイノルズは昨季3Aで防御率2.86

今年のプロ野球では高身長の新助っ人が数多く来日した。中でも春季キャンプ早々に話題となっているのが、DeNAのショーン・レイノルズ投手。身長203センチの“巨人”は「後ろに立っている人までが遠く見える」「でかすぎる」と指摘されている。

27歳のレイノルズは2024年にパドレスでメジャーデビュー。昨季は19試合に登板して防御率5.33だった。3Aでは27試合で2勝1敗6セーブ、防御率2.86と好投。このオフにDeNAに加入した。

入団発表時から長身ぶりが話題だったが、キャンプが始まって“ベール”を脱ぐとその巨体に目を奪われた。「DAZN」公式X（旧ツイッター）はブルペン投球を紹介すると「引きの画でもこのデカさ」と驚愕。映像では最奥にいるにもかかわらず、手前にいる176センチの吉野光樹投手よりも大きく見える。また、球団公式Xでも「本当に背が高いレイノルズ選手」として写真が投稿された。

遠近感を“狂わす”レイノルズにファンも驚き。「レイノルズ投手の後ろに立っている人までが遠く見える」「でけぇでけぇ」「遠近感バグらせてくるデカさだ」「でっっっっっっっっかw」「遠近法が職場放棄」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）