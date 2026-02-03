KBS京都は3日、公式サイトを更新。先月31日放送の「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」で冒頭約7分間にわたって音声が途絶える放送事故が発生したことを謝罪した。「1月31日(土)放送の『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』において、ニッポン放送側の回線接続不具合により、番組の音声を受信することができず、KBS京都ラジオでは冒頭約7分間を放送できませんでした」と報告し、「番組を楽しみにして