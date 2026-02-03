ギンビスは、2月22日の猫の日を記念した新商品「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」を、2月9日より全国のコンビニエンスストアで順次発売する。ギンビス「ミニたべっ子どうぶつ カフェにゃて味」同商品は、ねこを主役にした特別デザインパッケージを採用。ねこ以外のどうぶつたちはカフェの店員をイメージしたデザインで描かれている。また、「カフェラテ味」ではなく「カフェにゃて味」とするなど、猫要素を盛り込んだ遊び心