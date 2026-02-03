熱が入りすぎて口も舌も回らなくなったのか？「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第2試合で、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）がアガる直前、当たり牌を掴んでしまったEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）に向けて「危ない！」と連呼。そのうち意味不明な言葉へと変化し、ファンから「日吉さん、何て言ったの？笑」と突っ込まれる場面があった。【映像】「あぶあぶ＆＃％＄！！」日吉、意味不明実況のシーン東1局2本場のことだ。親