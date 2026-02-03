元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ファンからのテレビ出演についてのコメントに言及した。宮迫は「よくコメントで『宮迫さん、なんでテレビに出ないんですか』ってあるんですけど、俺が聞きたいと。厳密に言うとどういう理由で出れないのかっていう明確なものがないじゃないですか。大手スポンサーさんにご迷惑をかけたとか、いろんなことがあってお怒