歌手の華原朋美（51）が1日、Xを更新。「メイクもお洋服も可愛い」とコメントした最新ショットを披露した。【映像】華原朋美の激変ショットや最新ショット2025年9月9日に開催したデビュー30周年記念ライブ後、ファンにあいさつする様子を公開し、「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた華原。2026年1月26日には、髪の毛をばっさりカットした