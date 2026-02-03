退職手続きの代行業務を報酬を得る目的で弁護士にあっせんしたとして、警視庁は３日、退職代行サービス「モームリ」運営会社「アルバトロス」社長の男（３７）と、妻で同社社員（３１）両容疑者を弁護士法違反（非弁行為）容疑で逮捕した。提携する法律事務所に顧客らを紹介し、違法に報酬を得ていたとみて調べている。捜査関係者によると、社長の男らは２０２４年７〜１０月、弁護士資格がないにもかかわらず、報酬を得る目的