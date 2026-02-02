香川県／池田豊人 知事 高松空港と韓国・釜山を結ぶ直行便が、2026年3月から10月まで期間運航します。 （香川県／池田豊人 知事）「釜山というソウルから離れたところとの間で定期航空便が開設されるということで、より幅広い韓国の方と香川の交流が促進されることを願っている」 香川県の池田知事が定例会見で発表しました。高松―釜山線を運航するのはLCC格安航空会社の「エアプサン」です。3月31日から10月23日