KDDIは、au Online Shopでの「iPhone 17（256GB）」の販売価格を改定した。他社から乗り換え（MNP）や新規契約で実質負担額が最安で6400円となる。終了日は未定。 他社からの乗り換え（MNP）で対象プランに加入し、au Online Shopお得割を利用すると、実質負担額は従来の1万2500円から6400円になる。ただし、povo1.0からの乗り換えは割引の対象外となる。 18歳以下のユーザーが新規契約する場合、もし