クラブ・アメリカ(メキシコ)は1月31日、FWアラン・サン・マクシマンの退団を発表した。『ESPN』などによると双方合意による契約解除だという。サン・マクシマンはニューカッスルでプレミアリーグ111試合12得点を記録し、サウジアラビアやトルコでのプレーを経て昨年8月に4年契約でクラブ・アメリカに加入していた。クラブ・アメリカではここまで公式戦15試合3得点の成績だったが、突然の退団となった。各国メディアは家族が