2022年6月27日、埼玉県立の中高一貫校の中学3年生だったダイキさん（仮名）は、教室で昼休み明けの5時間目の準備をしていた。同級生のAにカッターで切りつけられ、右膝の内側を大きく切る重傷を負った。【閲覧注意】ダイキさんの体には、同級生にナイフで切られた痛々しい傷口が残っている昼休みが終わり、教室で5時間目の移動教室の準備をしていたダイキさんに、隣のクラスの同級生であるAが近づいてきた。 ダイキさんは当時