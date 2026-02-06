2月1日、180校を超える都内私立中学校の入試が一斉にスタートした。国立・私立を合わせた受験者総数は、2025年とほぼ変わらない5万2000名程度とみられている。そうしたなか、「難関校」といわれる私立中高一貫校の入試問題に、アニメキャラが登場して話題になっている。「2025年度の大学入試で、東京大学に18名の合格者を出した『攻玉社中学校』（品川区）は、社会科で『人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって半世