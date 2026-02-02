２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、歌手の宇多田ヒカルが初出演。英国・ロンドンからお祝いに駆け付け、１０歳になった長男について語った。黒柳徹子から長男について問われると「今、１０歳です。めちゃくちゃかわいいです」と答え、長男からは「ママ猫