第1回【「給食無償化」に賛成の人は「1食あたり260円」で充分と考える？食材が高騰する中、専門家があえて“給食費値上げ”を説く理由】からの続き──。昨年の12月、自民、維新、そして旧公明の3党は給食無償化の制度設計で合意した。（全3回の第2回）＊＊＊給食と同じく“学食”を懐かしむ声も…【写真を見る】学食天国“福岡県”は第2位！都道府県立高校の学食設置割合ランキングは意外な結果に支援額の上限は1人あたり