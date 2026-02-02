イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属するノルウェー代表ＭＦマルティン・ウーデゴール（２７）と、ミケル・アルテタ監督の間で?すきま風?が吹いているようだ。ウーデゴールは２０２１年１月にスペイン１部レアル・マドリードからのレンタルで加入すると、同年夏に完全移籍へ移行。アルテタ監督のサッカーを体現すべく、中心選手として活躍。現在は主将を務めている。そんな中、英メディア「アーセナル・インサイ