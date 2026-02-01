東京・武蔵野市で、幼いきょうだいが刺される事件があり、3歳の妹がその後、死亡しました。警視庁は、入院中の母親の回復を待って事情を聴く方針です。警視庁によりますと1日午後3時前、武蔵野市関前で「近所の男の子が血だらけで、刺されたと言っている。家から逃げてきた」と住民から通報がありました。警察が駆けつけたところ、家の中で3歳の女の子が体を刺されていて、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。家