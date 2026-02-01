北海道のこの先一週間は、4日(水)頃には日本海側の雪は小康状態となり、気温が上がる見込みです。しかし、5日(木)には低気圧が発達しながら北海道付近を通過するため、天気が荒れるおそれがあります。その後、次の週末は上空の寒気や冬型の気圧配置が強まるでしょう。最新の気象情報に留意下さい。今日(1日)夜から明日(2日)夜遅くにかけて日本海側は南部中心に大雪に注意今日(1日)の北海道付近は、西海上をゆっくりと南下する低気