ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 「取引先の社長から性接待を求められた」24歳女性の告白 コンプライアンス 女性社員 セクハラ 社会問題 日刊SPA! 「取引先の社長から性接待を求められた」24歳女性の告白 2026年2月1日 15時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 性接待被害に遭ったという24歳女性が、日刊SPA!の取材に応じた 取引先から「社長と一緒に食事するから来ないか」と言われたのが最初 お酒も進んだ2次会で空気は一変し、愛人契約の提案までされたという 記事を読む おすすめ記事 ケンコバが結婚＆第１子誕生を番組内でサプライズ報告！「芸人生活、いや、人生最大のニュース」 2026年1月31日 23時1分 モーリー・ロバートソンさん死去 63歳 「かねてより食道癌療養中でございました」パートナーの池田有希子ら報告【全文】 2026年2月1日 9時5分 小谷村のスキー場のリフトで宙づりの女性死亡 身元はオーストラリア国籍の22歳女性と判明 バックパックのバックルがリフトに挟まったか【長野】 2026年2月1日 9時17分 『株式会社マジルミエ』主要キャスト降板 越谷仁美役・花守ゆみり降板「双方合意の結果」 2026年2月1日 9時14分 EXILEのAKIRAとTAKAHIRO 壮絶殴り合いの過去「階段をゴロゴロゴロって…」 2026年2月1日 0時38分