お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで6月4日午後10時から放送される。【番組カット】日本のヤバイ!!にびっくり恐れる出川哲朗＆伊沢拓司日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫る同番組。きょう4日放送回のテーマは「若者の恋愛離れがヤバいよ!?」「過剰コンプラ社